Jürgen Milski: Knallharte Abrechnung nach dem "Promi Big Brother"-Aus!

Nach seinem Rauswurf war Jürgen in der Late Night-Show von Melissa Khalaj und Jochen Bendel zu Gast und wurde wieder mit dem Zoff konfrontiert. "Ich fand es sehr schade, dass du eine Seite von dir gezeigt hast, die du nicht mal entschuldigt hast", sagte Melissa ihm knallhart ins Gesicht. "Ich finde es immer schade, wenn Menschen Dinge prinzipiell nicht einsehen. Und dann sagen: 'Habe ich schon immer so gesagt und mache ich auch immer weiter - egal, ob es andere stört.'" Auch ihr Kollege Jochen war von Jürgens Verhalten überrascht. "Ich habe dich gesehen und dachte: Den kenn ich gar nicht so! Du warst so böse in dem Moment. So zornig."