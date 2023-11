"Promi Big Brother" 2023: Überraschender Exit in der neunten Liveshow

Je länger die Promis aufeinander hocken, desto mehr fallen die Hemmungen. Jetzt packen sie sogar ihre Sex-Geheimisse aus! Das Thema: Sex an ungewöhnlichen Orten. Ron Bielecki fing an: "In der Supermarkt-Toilette", Paulina Ljubas verriet: "Mitten in der Straße, nachts im Regen auf einer Insel in Kroatien." Doch Ex-Bachelor Dominik Stuckmann konnte das noch toppen und berichtet von einem Mal, als er noch Student war: "Das war in so einem Uni-Saal. Wir sind eine halbe Stunde vor der Vorlesung rein, haben hinten zugemacht und noch einen Stuhl davorgestellt." Doch die beiden wurden mittendrin gestört: "Da kam der Professor durch eine andere Tür rein. Ich gerade auf dem Tisch mit ihr. Und der so: 'Das ist nicht euer zu Hause! Verpisst euch!' So richtig durchgedreht." Anschließend sind alle Kommilitonen in den Hörsaal gekommen. "Das war ganz schön peinlich.", fasst Dominik die Aktion zusammen.