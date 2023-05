Julia Roberts & Danny Moder: Ehe-FIasko! Plötzlich ist von Scheidung die Rede

Der Grund für den Dauer-Zoff? Danny wirft Julia vor, ihre Ehe zu vernachlässigen. Ein Insider verriet der amerikanischen InTouch: "Julia reist ständig für Auftritte und Dreharbeiten durch die ganze Welt. Danny stört das. Für ihn fühlt es sich an, als hätte sie ihn auf die Ersatzbank verbannt. Als wäre er ein einfacher Hausmann, der nur in ihrem Schatten lebt." Während sie irgendwo auf der Welt am Set ist und arbeitet, redet das Paar manchmal tagelang nicht miteinander. "Kürzlich gab es deshalb sogar einen riesigen Streit am Telefon", weiß der Insider. Dabei gehen Julia und Danny sogar schon zur Ehetherapie.

Doch das Problem: "Wenn Julia unterwegs ist, fallen die Termine aus." Aber Danny stört noch mehr: 2020 zog er Julia zuliebe mit der Familie nach San Francisco. Die Schauspielerin wollte so dem Trubel in Hollywood entgehen. Doch so richtig wohl fühlt der Kameramann sich in der neuen Wahlheimat nicht. Danny vermisst noch immer die alte Familienvilla am Malibu Beach, Julia dagegen liebt es in San Francisco. "Es steht wirklich schlecht um ihre Ehe", wissen Freunde. Doch eine Trennung scheint Julia trotzdem um jeden Preis vermeiden zu wollen: "Am Ende liebt sie Danny. Und sie weiß, wenn sie ihn gehen ließe, hätte sie das Beste verloren, das ihr je passiert ist", so der Insider. Ob das allerdings reicht?