Julian F.M. Stoeckel: Vernichtendes Urteil über das "Sommerhaus"!

Auf die Frage, wer ihm in der Show am unangenehmsten aufgefallen sei, weiß Julian gar nicht, wo er anfangen soll: "Das ist natürlich schwierig, weil viele so unangenehm gewesen sind", schmunzelt der 36-Jährige. "Aber am allerschlimmsten ist die Walentina Doronina", erklärt er schließlich.