Justin Bieber: Betrog er Selena Gomez mit Hailey? Die ganze Wahrheit!

Justin Bieber und Hailey Baldwin kennen sich seit die Teenies waren. Schon Jahre vor ihrer Hochzeit bandelten sie immer wieder miteinander an. Doch auch mit Selena Gomez war der Musiker jahrelang in einer On-Off-Beziehung. Nachdem zwischen ihnen im Jahr 2018 endgültig Schluss war, kam es für viele Jelena-Fans umso überraschender, wie schnell Justin mit Hailey den Bund fürs Leben schloss. Ist Justin etwa zweigleisig gefahren? Jetzt spricht Ehefrau Hailey Bieber im "Call Her Daddy"-Podcast von Alexandra Cooper zum ersten Mal über das Liebes-Chaos.

Auf die Frage der Podcasterin, ob sie jemals zur selben Zeit in einer romantischen Beziehung mit Justin war wie Selena, hat die 25-Jährige eine klare Antwort: "Nein". Weiter räumt sie ein für alle Mal mit den Spekulationen auf, sie hätte Selena Justin ausgespannt: