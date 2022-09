Kader Loth: Wundervolle Baby-News

Bevor aber ein Baby bei Kader Loth und Ismet einziehen kann, wollen sie sich erstmal den Titel "Promi-Paar des Jahres" im "Sommerhaus der Stars" holen. Wieso sie mitmachen? "Die Sendung ist ein perfektes Pärchen-Format. Wir sind seit 13 Jahren zusammen und kennen einander in- und auswendig. Das ist eine neue spannende Herausforderung für uns", so die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin gegenüber InTouch Online. Und die beiden haben eine gute Chance, sich den Sieg zu holen. "Jeder will gewinnen! Das ist ganz normal. Wir sind schon solange zusammen und kennen uns zu gut! Beste Voraussetzung, um in so einem Format zu gewinnen", verrät Kader optimistisch.

Viele Paare kommen im "Sommerhaus" allerdings auch an ihre Grenzen. Die größte Challenge für Kader und Ismet? "Die Herausforderung war für uns, dass wir zum ersten Mal zusammen an einem TV-Format teilnehmen! Wir dachten zusammen kann nichts schiefgehen. Aber es kam dann alles anders!" Was genau sie damit meint, verrät sie nicht. Doch könnte ihre Liebe an dem Format auch scheitern? Daran glaubt die TV-Queen nicht. "Natürlich gibts auf nichts im Leben eine Garantie. Wir halten immer zusammen - egal was kommt!"

Bei anderen Paaren ist die Liebe nach der Sendung zerbrochen. Im VIDEO seht ihr, welche "Sommerhaus"-Paare längst Geschichte sind: