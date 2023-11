Kader Loth: Sie träumt von einer Nacht mit Florian Silbereisen!

Kader Loth feiert ihr großes Comeback als Sängerin! Mit ihrem Hit "Diva", welchen sie am 10. November herausgebracht hat, kehrt die 50-Jährige nach einem Jahrzehnt wieder zurück in das Musik-Business. Um so richtig erfolgreich zu werden, setzt Kader vor allem auf einen: Schlager-Legende Florian Silbereisen!