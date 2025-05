"Kampf der Realitystars": Beleidigungen & Brüll-Attacken – Krasser Ausraster schockt alle

Gleich mit ihrem Einzug macht Anita Latifi klar: Sie ist nicht gekommen, um Freundschaften zu schließen. Besonders auf Daymian Weiß und Hati Suarez hat sie es abgesehen. Die beiden flirten heftig – für Anita alles nur gespielt! "Das ist zu hundert Prozent nicht echt. Ich hab direkt gemerkt, diese Frau spielt 'ne Rolle!", ätzt sie in der Sala. Die Stimmung? Explosiv. Zuschauer zeigen sich auf Social Media entsetzt. Ein Kommentar auf Instagram bringt es auf den Punkt: "Ich frag’ mich, ob Anita überhaupt was gelernt hat beim Promi-Büßen." Bei der Challenge, in der die Stars sich nach ihrer "Famegeilheit" einordnen müssen, schießt Anita quasi gegen alles, was sich bewegt. Auch in den Spielen danach verliert sie mehrfach die Kontrolle. Beleidigungen, Ausraster, Provokationen – Anitas Krawallkurs ist kaum zu stoppen.