Kate Merlan: Gewalt-Trauma! Ex Benjamin Boyce wurde verurteilt

Der "Caught in the Act"-Star soll seine Freundin, wie sie in einem RTL-Interview verriet, geschlagen, getreten und angespuckt haben. Anschuldigungen die Benjamin Boyce nicht auf sich sitzen lassen wollte und vehement dementierte. Daraufhin erstattete die Beauty Anzeige. Nun spricht Kate Merlan ganz offen in einer Fragerunde auf Instagram über das gefallene Urteil: "Er musste eine Geldstrafe zugunsten eines guten Zwecks zahlen und hat durch die Zahlung seine Schuld eingestanden. Juristisch ist die Sache erledigt". Jedoch konnte sie diese scherzhaften Erfahrungen bis heute noch nicht komplett verarbeiten und gesteht: "Mein Trauma bleibt." Bleibt nur zu hoffen, dass sie nun in der Liebe mehr Glück hat.

Aktuell nimmt sie mit ihrem neuen Partner Fußballer Jakub Jarecki bei "Temptation Island VIP" teil. Dort wird ihre Liebe auf die harte Treue-Probe gestellt. Ähnlich wie bei Luca Hänni und Christina Luft im wahren Leben. Mehr dazu erfährst du im Video: