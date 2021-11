Kate Merlan & Benjamin Boyce: Enthüllt! Sie waren nur noch wegen des Vertrags ein Paar!

Normalerweise würde Kate Merlan eigenen Angaben nach gar nicht mehr über ihren Ex Benjamin Boyce reden, da er es in ihren Augen nicht Wert wäre, doch nun teilt sie ein klärendes Statement mit ihrer Community auf Instagram und packt die Fakten auf den Tisch! Sie und ihr damaliger Freund Ex-Boyband-Mitglied Benjamin Boyce waren schon vor der Teilnahme am Sommerhaus der Stars kein Paar mehr und verrät, dass er "schon vorher alles wegschmeißen wollte". Nur wegen des Vertrags rauften sie sich noch einmal zusammen. Sie hoffte zwar am Anfang noch, dass es danach vielleicht doch nochmal ein bisschen besser wäre aber daraus wurde nichts. Sie sei gefühlsmäßig noch mehr dabei gewesen als er und gibt ehrlich zu: