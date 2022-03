Kate Moss: Drogen-Beichte! Jetzt kommt alles ans Licht

Für die kleine Schwester von Kate Moss geht es gerade nur noch bergab. Erst das erschütternde Drogen-Geständnis und dann der Aufenthalt in der Entzugsklinik. Eigentlich sollte jetzt alles besser werden, denn der Entzug hat seine Wirkung gezeigt. Lottie verkündete stolz, dass sie in Zukunft ihre Finger von Drogen lassen will. Doch nun kommt es überraschend zu einem weiteren Tiefpunkt. Denn: Die 24-Jährige wurde jetzt aus ihrer Modelagentur rausgeschmissen!

Die Ex-Agentur des Models hat bereits kurzen Prozess gemacht. Es wurden alle Inhalte, die jemals auf eine Zusammenarbeit mit der Schwester von Kate Moss hingedeutet haben, gelöscht. Das berichtet nun "The Sun" nach eigener Recherche der Onlineaktivitäten der Agentur. Doch bereits vor dem Drogen-Skandal gab es mit der Agentur immer wieder Zoff, weil für Lottie Moss die Modeljobs weniger im Vordergrund standen. Nicht nur auf TikTok postet die 24-Jährige heißen Content, sondern auch auf der Erotik-Plattform "OnlyFans". Dort haben ihre Fans die Möglichkeit, erotische Inhalte von ihr zu kaufen. Sie erklärt: "Der Grund, wieso ich zurzeit weniger Model-Aufträge annehme, ist, weil ich mehr Nackt-Content machen will".

Pornografische Inhalte und Drogen - diese Zukunft hat sich Kate Moss sicher nicht für ihre kleine Schwester vorgestellt...