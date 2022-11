Katy Karrenbauer: Bittere Tränen! Jetzt kommen dunkle Details aus ihrer Vergangenheit ans Licht

Nach ihrem Tod hielt Katy ihr Wort und kümmert sich um ihren Vater, obwohl das alles andere als leicht war für sie: "Es war so schwer, meinem Vater zu erklären, dass sie nicht mehr da ist. Ich habe so viel geweint, wie in meinem Leben nicht". Ein Gutes hätte das Ganze jedoch, sie und ihr Vater nähern sich wieder an: "Es geht darum zu Lebzeiten Dinge zu klären und zu verzeihen und nicht zu warten, denn irgendwann ist einer weg und dann kann man das nicht mehr klären".

