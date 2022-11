"Promi Big Brother": Schock-Beichte! SIE berichtet von ihrer Sucht

Bei "Promi Big Brother" geraten die Bewohner immer wieder in Plauderlaune und geben unerwartete Details aus ihrem Privatleben preis. So jetzt auch Doreen Steinert. Die Ex von Rapper Sido berichtet nun überraschend offen von ihrem Kampf mit der Magersucht: "Ich habe aufgehört zu essen und bin dann in die Magersucht gerutscht". Der Grund? Nach einem Beziehungs-Aus fühlte sich das einstige "Nu Pagadi"-Bandmitglied einsam. Weiter berichtet sie, wie schlimm es wirklich bei ihr wurde: