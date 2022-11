Promi Big Brother: Jeremy Fragrance schmeißt freiwillig hin!

In der gestrigen Sendung schmiss er plötzlich das Handtuch. "So, ich muss euch was sagen: Ich werde gehen", verkündete er seinen Loft-Mitbewohnerinnen Micaela Schäfer und Jennifer Iglesias. Seine schräge Begründung: "Ich glaube sogar, dass ich das gewinnen würde, wenn ich bleibe. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist."