Kerstin Ott: Große Angst! Sie ist vollkommen fassungslos

In der "NDR Talk Show" ließ Kerstin Ott eine ziemlich große Bombe platzen. Denn für die Schlagersängerin hatte der Erfolg, den sie durch das Lied "Die immer lacht" erlangte, nicht nur Positives an sich. Obwohl die 41-Jährige ihre Fans liebt, musste sie jedoch schmerzlich erleben, wie sie Grenzen überschritten haben und in ihr Privatleben eindringen wollten. Kerstin Ott erzählte: "Ich hatte mal einen Fan, der herausgefunden hat, wo ich wohne. Das finde ich allerdings ziemlich unlustig." Doch damit nicht genug! Sie berichtete in der "NDR Talk Show" von schockierenden Szenen, die sich bei ihr Zuhause abgespielt haben: "Das kann man sicher nachvollziehen, wenn man abends zu Hause ist und jemand versucht, durch das Gartentor zu kommen. Da verstehe ich dann auch keinen Spaß. Oder wenn jemand seinen Fuß in die Tür stellt. Selbst ein abgeschlossenes Gartentor hält die Leute nicht auf." Diese Momente müssen für die Schlagersängerin und ihre Partnerin Karolina ein echter Schock gewesen sein. "Da fragt man sich wirklich, was bei denen los ist", sagte sie sich vor laufender Kamera.

Mit dieser schrecklichen Erfahrung ist Kerstin Ott jedoch nicht allein. Auch Musik-Kolleg Luca Hänni hatte in der Vergangenheit mit einer aufdringlichen Frau zu kämpfen, die keine Grenzen kannte. Damals mahnte er öffentlich an: "Wir und unsere Familien fühlen uns immer unwohler!" Doch die Mühlen der Polizei und Justiz mahlen langsam...