Kerstin Ott: Plötzlicher Konzertabbruch

Während sie nämlich ihren Song "Mädchen" anstimmte, unterbrach sie nach den ersten Textzeilen ihren Auftritt. Für ihre Fans ein wahrer Schreckmoment! Doch zum Glück steckte hinter der Unterbrechung lediglich einer kleiner Fauxpas. So fragte Kerstin in Richtung Regie: "Können wir das Lied nochmal starten?" Den Grund dafür erläuterte Kerstin ihrem Publikum postwendend: "Ich bin total falsch eingestiegen." Für ihre treuen Fans gar kein Problem! Die nahmen die ganze Situation locker und Kerstin wurde für die Unterbrechung sogar mit einem ordentlichen Applaus belohnt. Und auch Kerstin zeigte sich erkenntlich. Gegenüber ihrer Fans gab sie am Ende des Auftritts zu verstehen: "Danke, dass ihr mir den Anfang verziehen habt."