Kerstin Ott: Schluss, aus, vorbei! Jetzt wird alles anders

Vor genau drei Monaten sorgte die 41-jährige Sängerin Kerstin Ott für einen Schock, als sie eine drastische Entscheidung traf. In einem Gespräch mit Bettina Tietjen in der "NDR Talk Show" am letzten Freitag brach sie ihr Schweigen und gewährte Einblicke ihr Seelenleben...