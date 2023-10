Kerstin Ott: Trauriges Geständnis - "Ich bin dafür zu sensibel"

Es sind bedrückende Worte, die Kerstin Ott über ihre Kindheit verliert. Gegenüber "BILD" erzählt die Schlagersängerin: "Es war eine schwierige Zeit. Ich war oft traurig." Der Grund dafür waren die familiären Verhältnisse, in denen sie aufwuchs. Denn schon in jungen Jahren kamen Kerstin und ihr Bruder in ein Kinderheim. "Unsere Mutter war krank. Im Heim blieben wir vier Monate. Ich kam dann in eine Pflegefamilie, mein Bruder zu unserem Vater", offenbart sie im Interview. Doch in der Pflegefamilie fand die Sängerin kein richtiges Zuhause. "Es war eine große Umstellung. Plötzlich war ich mit sieben weiteren Kindern im Schlafsaal, auch der Ton war ziemlich rau", erinnert sich Kerstin Ott.

Doch auch diese Umstände konnten Kerstin Ott nicht entmutigen. Sie blieb optimistisch: "Ich hatte keine richtige Familie, später dann Schulden, schlief sogar drei Monate lang im Auto. Aber ich hatte das Glück, dass ich immer schon ein optimistischer Mensch war." Sie fand Zuflucht in den großen Träumen von einem besseren Leben und ihrem Traumjob: Polizistin! Doch daraus wurde nichts. Denn obwohl die damals 22-Jährige nach langem Warten endlich eine Zusage für die Ausbildung erhielt, zerplatze der Traum von einem Leben als Gesetzeshüterin. "Ich ertrug diese Kasernierung nicht. Wohl ein Trauma aus meiner Zeit im Heim. Ich bin dafür zu sensibel", erklärt sie.

Inzwischen hat Kerstin Ott ihren beruflichen Hafen gefunden und könnte glücklicher nicht sein. Denn obwohl sie in ihrer Jugend den Wunsch hatte, Polizistin zu werden, schlug ihr Herz schon früh für die Musik: "Ich habe gern gesungen, mit acht Jahren war ich im Kinderchor von Rolf Zuckowski. Ich fand das schön, träumte aber nie davon, einmal eine berühmte Sängerin zu werden."