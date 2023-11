Kerstin Ott: War's das? Jetzt redet sie über ihre innere Blockade

Die Sängerin gibt in der WDR-Show "Böttinger. Wohnung 17" preis, dass sie gerade in einer unschönen Songblockade stecke. "Manchmal sitze ich da und sage, ich würde so gerne mal ein Partylied schreiben, aber das, ich kann das nicht. Ich kann keine Partylieder schreiben. Ich habe jetzt schon das Glück gehabt, dass viele irgendwie dann doch ein Partyhit geworden sind. Aber das ist jetzt nicht so, selbst wenn ich mir vorstelle, ich mache jetzt einen Song, der hat 128 BpM, dann ist da trotzdem Melancholie drinne", erklärt die Schlager-Kanone. Schon seit längerer Zeit will sie mehr Pepp in ihre Hits bringen, aber es gelingt nie so richtig. Hoffentlich klappt es bald, sonst muss eine zweite Pilgerreise her.