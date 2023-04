König Carl Gustaf: Jetzt ist von einem unehelichen Kind die Rede

Mit Gerüchten ist es oftmals so: In ihnen steckt zumindest meist ein Fünkchen Wahrheit. In Schweden hieß es plötzlich: Der König habe mit seiner Geliebten einen heimlichen Sohn, der den Namen Marley trägt und in der Schweiz ein Internat besucht haben soll. Blieb die Affäre also nicht ohne Folgen? Camilla Henemark packt laut "Woche heute" aus: "Marley tauchte mal hier mal da als Gerücht auf. Das Schlimmste war, dass ich tatsächlich schwanger war, aber eine Fehlgeburt hatte. Ich konnte nie beweisen, wer der Vater des Kindes war. Einen Sohn namens Marley habe ich nicht, hätte ich aber vielleicht mit dem König gehabt."

Hat Carl Gustaf also ein uneheliches Kind gezeugt, dass aber nie geboren wurde? Es wäre ein handfester Skandal – doch vor allem ein ganz trauriges Schicksal...

Auch interessant