König Charles: Das nächste Enthüllungsbuch! Jetzt kann er nur noch beten

Mit Enthüllungsbüchern kennt sich König Charles seit Harry ja bestens aus. Die verheißen nie Gutes – zumindest nicht für ihn. Deswegen zittert der Monarch jetzt auch zu Recht vor der Biografie von Barbra Streisand. Im November erscheint nämlich ihr Werk mit dem Titel "My name is Barbra". Und es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass die Schauspielerin darin die dunkelsten Geheimnisse des Königs lüften könnte!