König Charles: Verflixt und zugenäht! Er weiß einfach nicht mehr weiter

Ein Skandal jagt den anderen! Und König Charles mittendrin. Es scheint fast so, als wäre die Hauptaufgabe des Monarchen, Brände zu löschen und für Ruhe in der Königsfamilie zu sorgen. Doch das gelingt ihm eher schlecht als recht. Erst der Zoff mit Sohn Prinz Harry, der die Familie entzweite, dann die schweren Vorwürfe, die gegen seinen Bruder Prinz Andrew erhoben wurden, und schließlich der Tod seiner geliebten Mutter Queen Elizabeth II. Die familiären Eskapaden nehmen einfach kein Ende...

On top kommen jedoch noch seine Verpflichtungen, die er als König von Großbritannien hat. Motiviert hatte König Charles sich selbst und dem Volk geschworen, einen eisernen Sparkurs zu fahren, um die Ausgaben der Krone zu reduzieren. Doch das ging in die Hose! Die bisherigen Kosten sind so hoch wie nie zuvor. Auch von Politikern wie Joe Biden wird er nicht ernst genommen. Es ist einfach verhext!

Nun folgte bereits das nächste Fiasko! Seine Wohltätigkeitsorganisation "Prince's Foundation" geriet vergangenes Jahr in Verruf. Der Vorwurf des Betrugs und der Bestechlichkeit wurde erhoben und die Londoner Polizei leitete Ermittlungen ein. Ein früherer Kammerdiener von König Charles soll ausländischen Parteien gegen Spenden an die Organisation Adelstitel und die Staatsbürgerschaft versprochen haben. Ein ziemlich heftiger Vorwurf! Diese Ermittlungen dauerten rund anderthalb Jahre an. Nun endlich die Erlösung für den Monarchen: Das Verfahren wird eingestellt!

Die Rufschädigung bleibt zwar bestehen, jedoch gibt es eine Baustelle weniger für König Charles als zuvor...