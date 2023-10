König Harald erneut krankgeschrieben: Große Sorge um seine Gesundheit!

"Bei seiner Majestät dem König wurde Corona diagnostiziert und er ist krankgeschrieben, bis er beschwerdefrei ist", verkündete der norwegische Palast am vergangenen Sonntag, den 22. Oktober, in einem offiziellen Statement. Bei vielen müssen sofort die Alarmglocken geläutet haben, denn um die Gesundheit von König Harald stand es in den letzten Jahren alles andere als gut! Doch der Palast gab mehr oder weniger Entwarnung und fügte der Bekanntmachung hinzu: "Der König hat Erkältungssymptome und bleibt zu Hause."

Es ist bereits das zweite Mal, dass sich der Vater von Prinz Haakon mit Covid-19 angesteckt hat. König Harald hatte seine erste Infektion im März 2022.

Der erneute Ausfall des Königs ist ein weiterer Tiefschlag für die ganze Familie. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Stimmen, die sich um das Wohlbefinden des Königs sorgten. Denn seine Krankenakte ist lang! 2003 wurde bei dem Ehemann von Königin Sonja Blasenkrebs festgestellt, ein paar Jahre erhielt er eine neue Herzklappe. Darauf folgten Jahre, in denen der Royal aufgrund von starken Erkältungen und Infektionen seinen Dienst als königliches Oberhaupt nicht wahrnehmen konnte. Zuletzt geriet Harald wieder in die Schlagzeilen, als er bei einem Besuch in Dänemark stürzte.

Dennoch sind seine gesundheitlichen Probleme für König Harald kein Grund, seinen Dienst zu quittieren. Auch wenn er schon seit längerer Zeit auf Krücken angewiesen ist und auf die Unterstützung seines Sohnes, Prinz Haakon, zählen muss...