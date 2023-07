König Willem-Alexander & Königin Maxima: "Keine Lebensfreude"! Große Sorge um die Königsfamilie

Seit fast neun Monaten wird Amalia weggesperrt, damit sie am Leben bleibt. Klingt krass – doch genauso ist es. Die marokkanische "Mocro-Maffia", die in den Niederlanden agiert, hat es auf die Kronprinzessin abgesehen. Seitdem musste sie ihre Studenten-WG verlassen, wieder im Schloss leben, nur unter ständiger Bewachung darf sie raus. Partys feiern, mit Freunden abhängen, einfach mal mit dem Rad in die Stadt fahren? Was für andere Studenten Alltag ist – für Amalia ist es verboten.

Willem-Alexander gestand nun in einem Podcast auf die Frage, wie es seiner Tochter geht: "Man kann es kaum erklären. Sie kann gut mit uns darüber sprechen. Aber es gibt keine Lebensfreude oder so. Und deshalb muss es so schnell wie möglich vorbei sein."

Das klingt so furchtbar! Amalia ist gerade mal 19 Jahre alt und verspürt keine Lebensfreude mehr? Die junge Frau hat ohnehin schon zugegeben, dass es therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt. Wenn sie so eine Aussage macht, ist das ein ganz dringendes Warnsignal! Der König gibt zu: "Es schmerzt als Elternteil sehr."