Königin Camilla & König Charles: Drogen & Mafia-Geschäfte! London steht Kopf

Was passiert sein soll, klingt schier unglaublich: Das Paar wurde angeblich bei mehreren Reisen als Drogenkurier missbraucht. Das zumindest steht in einem anonymen Schreiben an das Königshaus. Der Absender verfügt offenbar über spezielles Wissen, das nur sehr enge Mitarbeiter haben können. Deshalb wurde der Brief nicht gleich als Unsinn abgetan, sondern durchaus ernst genommen.

In dem Schreiben ist von den royalen Reisen in die Karibik, nach Südamerika und Australien die Rede. Mehrmals sollen die Mafiosi eigene Leute unter die Sicherheitsmannschaft geschleust haben, die die Drogen versteckten. Die Koffer und Taschen des Paares werden wie Diplomatengepäck behandelt – niemand darf hineinsehen, alles streng privat. Und wer vermutet hier schon kiloschwere Päckchen? Kokain zwischen Camillas Geschmeide? Heroin zwischen Charles’ Anzügen?

Jetzt soll der anonyme Brief bei den Akten von Interpol liegen. Die Untersuchungen wurden aufgenommen. Charles und Camilla kamen nach dem aufwühlenden Gespräch mit ihrem Sicherheitschef erst spät zur Ruhe. Nun warten sie auf erste Ergebnisse.