Königin Camilla: Zuckersüße Geste! Damit überrascht sie alle

Zu den illustren Gästen des Gala-Dinners im berühmten Spiegelsaal des Schlosses von Versailles gehörten unter anderem Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger und der britische Schauspieler Hugh Grant. Insgesamt waren 180 Gäste geladen.

Eigentlich sollte König Charles III. bereits vor mehr als einem halben Jahr zum Staatsbesuch nach Frankreich reisen. Doch Staatspräsident Emmanuel Macron hatte damals mit Unruhen in der Hauptstadt zu kämpfen. Am Mittwoch kam der Monarch nun mit Königin Camilla in Paris an. Insgesamt soll der Staatsbesuch drei Tage dauern.