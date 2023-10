Königin Letizia: Ein Junge! Die Familie soll wachsen

Nachdem ihre Töchter Leonor und Sofia nun beide das Haus verlassen haben, fühlte sich Letizia sehr oft traurig, auf einmal war es so still zu Hause. König Felipe versuchte zwar, seine Frau auf die positiven Seiten ihres neuen Lebens hinzuweisen: mehr Zeit zu zweit, keine Verpflichtungen mehr, was die Kinder angeht, ein völlig neues Freiheitsgefühl. Doch damit kam Letizia einfach nicht zurecht. Sie fühlte sich manches Mal so nutzlos, wusste gar nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollte. Bis sie bei einem offiziellen Besuch in einem Kinderheim eine neue Aufgabe fand – und sich unsterblich verliebte.