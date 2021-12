Königin Máxima: Bittere Tränen in der Öffentlichkeit! Große Sorge um Tochter Amalia!

Geheimer Kampf

Die letzten Wochen waren eine besondere Herausforderung für die Prinzessin. So fließen Tage vor ihrem 18. Geburtstag keine Freuden-Tränen. Denn mit der Volljährigkeit warten neue Verpflichtungen im Dienst der Krone auf sie. Doch Amalia möchte ihren neuen Lebensabschnitt erst einmal im Ausland verbringen, in den USA studieren. Aber wird das Volk ihr den Bruch mit den Traditionen übel nehmen? Denn die Oranjes besuchen eigentlich immer die Uni in Leiden ...

Deutlich mehr als ihre beiden Schwestern steht Amalia im Fokus der Öffentlichkeit. Jeder ihrer Schritte wird genau beobachtet. Schließlich wird sie eines Tages die Niederlande vertreten. Dieser Druck hinterlässt nicht zum ersten Mal seine Spuren. Bereits im zarten Alter von vier Jahren bemerkten Máxima und König Willem-Alexander Veränderungen im Verhalten ihrer Tochter. Sofort wurde ein Therapeut zu Rate gezogen. Was vielleicht übertrieben scheint, hat jedoch traurige Gründe: Denn der Vater von Willem, Prinz Claus, litt sehr lange im Stillen unter Depressionen. So weit sollte es bei ihrer Tochter niemals kommen.

Mit der Abdankung von Prinzessin Beatrix 2013 wurde Amalia offiziell die Kronprinzessin – und hatte es von Anfang an schwer. Denn immer öfter wurde sie in den Sozialen Medien als "zu dick" beschimpft. So etwas verunsichert jeden Teenager! Obendrein wählte ihre Tante Inés († 33) vor drei Jahren den Freitod. "Unsere Erfahrung mit meiner Schwester war, dass wir acht, neun Jahre vor ihrem Tod wussten, dass es ihr nicht gut ging. Es war ein Tabu, wir haben nicht darüber gesprochen, wussten nicht, wie wir ihr besser helfen konnten. Sie hatte Depressionen und eine Persönlichkeitsstörung," erklärte Máxima. "Aber ich habe aus dieser Erfahrung gelernt."