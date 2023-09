Königin Maxima: Bittere Wahrheit enthüllt! Müssen sie jetzt abdanken?

Schon übel: Am 30. April feierte Willem-Alexander mit Maxima an der Seite sein zehnjähriges Krönungsjubiläum. Doch die Partystimmung war ziemlich im Keller. Wer will schon die Champagnerkorken knallen lassen, wenn man weiß, dass das eigene Volk gut und gern auf einen verzichten könnte?

Der Monarchiegegner Bram van Montfoort ist überzeugt: "Der nächste größere Skandal wird Willem-Alexanders Regentschaft stürzen." Und dann? Aus die Oranje-Maus? Nicht unbedingt – zumindest nicht sofort. Es richten sich nun alle Augen auf Amalia, die Kronprinzessin. Gerade weil sie zugibt, auch mal Probleme zu haben, und vielleicht nicht auf dem ersten Blick der perfekten Norm entspricht, wird sie so gemocht und geschätzt. Und besonders vom Volk.

Die Frage ist nur: Kann und will sie schon in so jungen Jahren Königin sein? Das bleibt abzuwarten.