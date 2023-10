Königin Silvia: Große Sorge! Trifft sie nun auch das traurige Schicksal ihrer Mutter?

Das Thema Demenz liegt ihr besonders am Herzen. Seit vielen Jahren engagiert sich Königin Silvia für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Der traurige Grund: Ihre eigene Mama Alice Sommerlath († 90) litt an dieser unheilbaren Krankheit. Silvia selbst ist fast 80 Jahre alt und die Frage ist: Teilt sie das traurige Schicksal ihrer Mutter?

Die gute Nachricht: Eine erbliche Form der Demenz ist extrem selten. In 99 Prozent der Fälle ist das Alter der größte Risikofaktor. Keine Frage: Silvia ist fit und nimmt noch viele Termine für die Krone wahr. Und doch schlummert wohl in jedem, der diese grausame Krankheit in der eigenen Familie erlebt hat, eine gewisse Sorge.