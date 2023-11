Konny Reimann: "Das Verprügeln war bei uns an der Tagesordnung!"

Fragen über Fragen schossen in dem Augenblick durch Konnys Kopf: Wer bekommt als Erstes den Jähzorn zu spüren? Wer wird als Erstes vor Schmerzen wimmern? Die Gewalt in den vier Wänden in Hamburg-Harburg fand "so oft statt, ich kann mich erinnern, dass die Schläge irgendwann gar nicht mehr wehtaten. Ich ließ das einfach immer wieder über mich ergehen. (…) Einmal schlug er mir seine Faust so brutal ins Gesicht, dass sogar Blut an die Wand spritzte." Seine Schilderungen verursachen Gänsehaut – es klingt wie in einem Horrorfilm.

Sein 17. Lebensjahr war für Konny wie eine Befreiung: Eine Ausbildung beginnen, raus aus der Hölle und endlich leben! Sicher wanderte er auch deshalb Jahre später aus und fand sein neues Zuhause erst in Texas, dann auf Hawaii. In der Ferne, weit weg von all den bösen Erinnerungen…