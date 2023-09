Konny & Manu Reimann: Sensationelle Verkündung! Es ist offiziell

Worum es in den neuen Folgen geht? Das will Sender Kabel Eins noch nicht verraten. Manu berichtete erst kürzlich, dass es für Dreharbeiten an einen geheimen Ort geht. Danach veröffentlichte die Blondine mehrere Beiträge aus einem Hotel am Sunset Strip in Los Angeles. Was sie dort getrieben haben? Streng geheim!

Doch für Manu und Konny steht in nächster Zeit noch mehr auf dem Plan. Ab dem 24. Oktober touren die beiden mit ihrem neuen Buch "Manu und Konny Reimann: Wir haben uns unser Leben gebaut" durch ganz Deutschland. Die "Sabbelstunde" startet in Offenbach, dann geht's weiter nach Hannover, Bremen, Hamburg und München. "Wir freuen uns sehr, endlich wieder live in Deutschland unterwegs zu sein und unsere Fans persönlich willkommen zu heißen", sagte Konny bereits gegenüber Sender Kabel Eins. Gut möglich, dass der Deutschland-Trip auch in ihrer Sendung eine große Rolle spielen wird.