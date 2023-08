Konny & Manu Reimann: Trennung nach 20 Jahren? Es gibt endlich Klarheit!

Manu und Konny feierten am Wochenende ihren 20. Hochzeitstag. "Wir haben am 29. Juli 2003 in Las Vegas geheiratet. 2004 nach Texas gezogen. 2015 weiter nach Hawaii. Was für eine aufregende Reise wir bisher hatten...", erinnern sie sich in den sozialen Netzwerken zurück. Doch die gemeinsame Reise ist noch lange nicht vorbei. "Wir werden immer zusammen durch dick und dünn gehen... Hand in Hand", stellen die beiden klar. Damit dürften die Spekulationen endgültig ein Ende haben.