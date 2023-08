Konny & Manu Reimann: Trennung! Sie hat Hawaii verlassen

Warum Manu ihre Heimat verlassen hat? Sie besucht ihre Enkel Kealan und Oliver. Die beiden sind die Kids ihres Sohns Jason. Vor eineinhalb Jahren gab er die Trennung von seiner Frau Hunter bekannt. Da kann er sicherlich jede helfende Hand bei den Kindern gebrauchen. Gemeinsam mit ihrer Oma ging es bereits in den Botanischen Garten in Dallas. Stolz postet Manu Bilder von dem Ausflug. "Familiytime! So schön. Noch viel Spaß mit deinen Lieben", wünscht eine Followerin. Eine andere schwärmt: "Wunderschönes Video! Ihr strahlt so viel Freude aus. Genießt die gemeinsame Zeit." Warum Opa Konny nicht dabei ist? Das verrät Manu nicht...