Konny & Manuela Reimann nach all den Spekulationen: Ihr Countdown läuft! Manu ist so glücklich

"Wisst ihr, was gerade ist? Na?" richtet sich Manuela Reimann an ihre Follower auf "Instagram". Die Auswanderin lässt sich nicht lange bitten und löst das Rätsel auf: "Es ist Geburtstagswoche. Ich feiere jetzt die ganze Woche - bis Samstag. Bis zu meinem Geburtstag. Ne, nicht nur bis, sondern in den Geburtstag rein, durch den Geburtstag durch und dann feiere ich einfach weiter, weil es gibt jeden Tag etwas zu feiern. Nicht nur, wenn man Geburtstag hat." Eine wunderbare Idee, die dem TV-Star sichtlich viel Freude bereitet. Denn Manuela Reimann strahlt über beide Ohren!

Doch das sind nicht die einzigen zuckersüßen Neuigkeiten, die Manu mit ihren Fans teilt. Denn in ihrer "Instagram"-Story postet die 54-Jährige nach ihrer freudigen Geburtstags-Ankündigung auch ein vielsagendes Bild. Es zeigt Muscheln im Strandsand, die die Zahl Drei bilden. Dazu schreibt die Ehefrau von Konny Reimann: "Der Countdown läuft... 3 Tage, bis wir euch das Datum zum Start unserer neuen Folgen sagen können." Wunderbare Neuigkeiten für alle Fans der Kult-Auswanderer! Und vielleicht ist es ja schon bald soweit und die Familie Reimann kehrt zurück ins Fernsehen!