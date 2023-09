"Kreuzfahrt ins Glück": Traurige Neuigkeiten von hoher See!

Traurige Neuigkeiten für alle Fans von "Kreuzfahrt ins Glück". Denn wie nun bekannt wurde, wird die Ableger-Show von "Das Traumschiff" eingekürzt! Ab 2024 soll nur noch eine Folge pro Jahr im "ZDF" erscheinen. Gegenüber dem Branchendienstleister "DWDL" hat der öffentlich-rechtliche Sender bestätigt, dass im kommenden Jahr an Neujahr eine neue Folge ausgestrahlt werden soll. Sie wird um 21.45 Uhr über die Bildschirme flimmern. Doch dann heißt es erstmal warten.

Immerhin gibt es frohe Kunde für die Zuschauer des "Traumschiffs". Denn wie der Sender "ZDF" weiter bekannt gemacht hat, soll das Kreuzfahrtschiff auch in der Saison 2024 und 2025 weiterhin drei Mal im Jahr ausfahren. Und somit sind neue Folgen auch im kommenden Jahr an Neujahr, Ostern und an einem der Weihnachtsfeiertage gesichert!

Ebenfalls wird noch in diesem Jahr eine Zusatzfolge mit Schlagerstar Florian Silbereisen und seinen prominenten Gästen im deutschen Fernsehen erscheinen. Mit an Bord sind laut Sender "ZDF" Cathy Hummels, die sich gemeinsam mit der "Traumschiff"-Crew auf eine weite Reise nach Namibia begibt. Die Folge wird am 26. November ausgestrahlt.