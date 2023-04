Lady Diana: Schock-Enthüllung! Ihr Grab ist offenbar leer

26 Jahre nach dem Unfalltod der Königin der Herzen in Paris ist klar: Diana wurde in Wahrheit niemals auf der kleinen Insel auf dem Familien-Anwesen der Spencers in Althorp beerdigt. Die Frage ist: Hat Charles sie heimlich wegschaffen lassen? Für die Fernsehsendung "Secrets of the Dead" (dt.: "Geheimnisse der Toten") ließ Dianas Bruder Lord Charles Spencer Ausgrabungsarbeiten auf dem Grundstück in der Grafschaft Northamptonshire durchführen. Dabei wurde so einiges gefunden, nur eins nicht: Dianas Grab! Was ist mit der ersten Ehefrau von König Charles passiert?

In den Unterlagen der St. Mary the Virgin-Kirche im nahen Great Brington findet sich ein Eintrag, der Licht ins Dunkel bringt. Hier befindet sich das Grab von Dianas geliebtem Vater Edward und eben dieses Grab wurde am Tag nach ihrem Tod geöffnet und zwei Tage nach der Trauerfeier wieder geschlossen. Außerdem war das Krematorium am 4. September 1997 in Betrieb, obwohl im Ort niemand gestorben war - das berichtet nun "Freizeitwoche".

Nur eine Handvoll Menschen kennt die Wahrheit um das Grab, das keines ist. König Charles kennt sie, doch er schweigt weiter eisern. Paul Burrell kennt sie. Und er will sie nicht länger für sich behalten. Der Butler wollte zuerst mit Prinzessin Dianas Söhnen Harry und William sprechen – und sein Gewissen erleichtern. "Meine Krankheit hat meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Jungen Dinge zu sagen, bevor es zu spät ist – ihnen zu sagen, was sie wirklich wissen sollten", zitiert die "Freizeitwoche". Denn er ist davon überzeugt, dass nur dann die Königin der Herzen wirklich Frieden finden kann...

