Lamborghini-Landwirt Steffen: Bittere Enttäuschung! Er lässt seine Hofdame sitzen

Metzger Steffen bewirtschaftet nebenberuflich einen kleinen Rinderhof in Bayern und hilft tatkräftig in der Familienmetzgerei mit. Der selbsternannte "Lamborghini-Bauer" möchte seine Liebste neben deftiger Wurst auch mit Spritztouren in seinem Sportwagen verführen. Doch genau der steht dem Bauern am ersten Tag im Weg.

Weil Kathrins Koffer nicht in das Auto passt, muss die 39-Jährige am Bahnhof ausharren. Steffen schlägt seiner Herzdame vor: "Ich fahre schnell den Koffer heim, dann hole ich dich". Immerhin hat Steffen an eine Flasche Sekt gedacht, den die Hofdame sich voller Verzweiflung hineinschüttet. Denn anstatt der angekündigten "sieben Minuten", kommt der Bauer erst nach einer halben Ewigkeit zurück.

Als sie endlich am Haus des Bauern ankommen, wartet schon die nächste böse Überraschung. Obwohl ihr Besuch lange im Voraus angekündigt war und sogar von Kameras begleitet wird, tobt in dem Haus des Bauern das blanke Chaos. Überall liegen Shirts und Hosen unordentlich in den Räumen verteilt herum: "Er wusste doch, dass ich komme", wundert sich Kathrin nur.