Laura Maria Rypa denkt über Liebescomeback nach: So steht Pietro Lombardi dazu
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich vor nun schon über einem Monat getrennt. Doch wie stehen die Chancen für ein Liebescomeback?
Kommen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa doch wieder zusammen?
© IMAGO / pictureteam
Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) gehen seit inzwischen schon über einem Monat getrennte Wege. Mitte August verkündete Laura in ihrer Instagram-Story: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben“.
Doch seitdem gab es bei dem Ex-Paar schon wieder erste Annäherungen: Pietro hatte beispielsweise öffentlich die erfolgreiche Parfum-Marke „LAMARIA“ von seiner Ex unterstützt, woraufhin Laura ebenfalls Pietros „X-Mas Show“ beworben hat. Bei einem Event betonte die Influencerin vor wenigen Tagen sogar, dass „ein Liebescomeback“ mit ihrem Ex-Verlobten und Vater ihrer zwei Kinder „nicht ausgeschlossen“ sei. Doch wie steht Pietro zu dem Ganzen? Wäre er ebenfalls bereit, ihrer Liebe eine zweite, entschuldige, achte Chance zu geben?
Achtes Liebescomeback? Das denkt Pietro
Laura und Pietro sind für ihre On-off-Beziehung bekannt. Bereits sechs Mal trennte sich das Paar (nun zum siebten Mal), fand schlussendlich allerdings doch wieder zueinander. Könnte es also auch dieses Mal zu einem Liebescomeback kommen?
Auch, wenn sich Pietro bislang nicht dazu geäußert hat, sprechen einige Punkte dafür:
Thema Kinder: Pietro liebt seine Kinder und möchte ihnen eine intakte Familie bieten.
Thema Pocher: Aktuell wohnt Pietro vorübergehend im Keller von Oliver Pocher, um in Ruhe eine neue Bleibe zu suchen und ohne überstürzt etwas entscheiden zu müssen, was er, wie er selbst sagt, „später bereuen könnte“. Ein Zeichen, dass er sich die Option Liebescomeback offen hält?
Thema Filip Pavlović: Filip Pavlovic, ein guter Freund von Pietro, hat vor Wochen in einem Interview erzählt, dass er der Meinung ist, die Trennung von ihm und Laura könnte „vielleicht eine Überreaktion“ gewesen sein, „vielleicht auch nicht“, rudert er zurück. Als guter Kumpel muss er doch wissen, was in Pietros Kopf vor sich geht, oder?
Thema andere Frauen: Kurz nach der Trennung stellte Pietro während einer Fragerunde auf Instagram unmissverständlich klar, dass er aktuell kein Interesse an andere Frauen habe: „Nein. Wenn mich eine Sache gerade nicht interessiert, sind es irgendwelche anderen Frauen", so der 33-Jährige.
Thema On-off-Beziehung: Wie bereits gesagt, sind Pietro und Laura für ihre On-off-Beziehung bekannt. Ein achtes Liebescomeback wäre daher gar nicht weit hergeholt.
Fazit: Kommen Laura und Pietro wieder zusammen?
Ein Liebescomeback von Laura und Pietro ist absolut nicht ausgeschlossen! Immerhin kann es sich Laura sogar vorstellen. Und auch, wenn Pietro seine Sicht der Dinge noch nicht geteilt hat, sind die Fakten eindeutig …