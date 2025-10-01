Laura Maria Rypa denkt über Liebescomeback nach: So steht Pietro Lombardi dazu

Thema Kinder: Pietro liebt seine Kinder und möchte ihnen eine intakte Familie bieten.

Thema Pocher: Aktuell wohnt Pietro vorübergehend im Keller von Oliver Pocher, um in Ruhe eine neue Bleibe zu suchen und ohne überstürzt etwas entscheiden zu müssen, was er, wie er selbst sagt, „später bereuen könnte“. Ein Zeichen, dass er sich die Option Liebescomeback offen hält?

Thema Filip Pavlović: Filip Pavlovic, ein guter Freund von Pietro, hat vor Wochen in einem Interview erzählt, dass er der Meinung ist, die Trennung von ihm und Laura könnte „vielleicht eine Überreaktion“ gewesen sein, „vielleicht auch nicht“, rudert er zurück. Als guter Kumpel muss er doch wissen, was in Pietros Kopf vor sich geht, oder?

Thema andere Frauen: Kurz nach der Trennung stellte Pietro während einer Fragerunde auf Instagram unmissverständlich klar, dass er aktuell kein Interesse an andere Frauen habe: „Nein. Wenn mich eine Sache gerade nicht interessiert, sind es irgendwelche anderen Frauen", so der 33-Jährige.