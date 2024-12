Laura Maria Rypa: "Die beste Antwort sind Taten!" Emotionales Statement zu Pietro

Laura Maria Rypa beweist wieder einmal, welch eine starke Einheit sie und Pietro Lombardi bilden. Das ganze Drama von vor einigen Wochen scheint vergeben und vergessen, denn jetzt setzt sie sich wieder mit voller Kraft für ihren Liebsten ein. Nachdem er bereits seinen Platz in der DSDS-Jury verloren hat, schien seine berufliche Zukunft weniger rosig auszusehen, doch jetzt meldete sich der Sänger zurück!

In einem Post auf Instagram präsentiert der 32-Jährige stolz sein neues Projekt – seine erste eigene Event-Halle von "Kraftverkehr Entertainment". Dort sollen im nächsten Jahr nicht nur seine Tourproben stattfinden, sondern auch Live-Podcasts, Livestream-Events und Pietros "größtes Herzensprojekt" – ein Kinderfestival. "Für eure Familien Spaß und Freude verbreiten, das wollen wir hier. Aber überzeugt euch jetzt selbst von der Halle. Ich freue mich extrem auf das Projekt", verkündet der Sänger.

Doch seine größte Supporterin ist und bleibt seine Verlobte Laura Maria Rypa. Sie kommentiert den Post mit emotionalen Worten und schreibt in Bezug auf die vergangene, harte Zeit: "Man wollte dich kleinhalten, aber wie sagt man so schön: Die beste Antwort sind Taten." Sie hat nie aufgehört, an ihren Liebsten zu glauben und blickt zuversichtlich in die Zukunft. "2025 wird dein Jahr – voller großer Dinge, die alles übertreffen. Sei stolz auf dich", betont Laura Maria weiter. Da können die Fans ja gespannt sein, was sich der Sänger 2025 noch aus dem Ärmel schütteln wird.