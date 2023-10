Laura Maria Rypa: Traurige Offenbarung! "Einige Dinge belasten mich"

"Puh... Eigentlich bin ich immer ein extrem positiver Mensch, aber natürlich gibt es Tage, an denen es mir nicht so gut geht und aktuell hab ich leider wieder so eine Phase", schreibt Laura Maria Rypa ganz offen auf die Frage "Wie fühlst du dich aktuell?", die ihr ein Follower während einer "Q&A"-Runde gestellt hat. Weiter führt sie aus: "Einige Dinge belasten mich, und die muss ich versuchen zu verarbeiten, aber es kommen wieder bessere Tage." Was hinter diesem bedrückenden Statement steckt, ist jedoch bisher unklar.

Ob die schwierige Phase, in der sich Laura Maria Rypa gerade befindet, damit zusammenhängt, dass sie aufgrund ihres Sohnes Leano einige schlaflose Nächte durchmacht? Denn in der Fragerunde auf Instagram gesteht sie ebenfalls gegenüber ihren Followern: "Leano bekommt aktuell oben seine Zähne und ist abends immer etwas unruhiger als sonst. Er will auch nicht mehr so einschlafen, wie er es eigentlich gewohnt ist. Momentan schläft er erst ein, wenn er auf meiner Brust liegt und nach einer Zeit lege ich ihn in sein Bettchen. Er braucht aktuell sehr viel Zuneigung und Liebe." Eine Situation, die wohl jede Mama eines kleinen Kindes kennt. Doch eine weitere Sache belastet die Freundin von Pietro Lombardi und bittet ihre Fans um Ratschläge: "Ich hab Angst, dass ich Leano nicht weiter stillen kann, sobald die oberen Zähne ganz durchkommen."

Hoffentlich geht es für Laura Maria bald wieder bergauf...