Laura Maria Rypa & Pietro Lombardi: Ist das der Grund für den Zoff?

Inzwischen soll zwischen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi wieder alles in Ordnung sein. Die 27-Jährige postete eine Erklärung, warum sie ihrem Liebsten und dessen Ex Sarah Engels auf der Social-Media-Plattform "Instagram" entfolgt sei. In der Stellungnahme hieß es: "Ich wollte keine Unruhen verursachen und deswegen entschuldige ich mich bei denen, die sich 'verarscht' gefühlt haben. Es haben sich so viele Sachen bei mir gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen." Doch was war der Auslöser für Laura Marias Zorn?