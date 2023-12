Laura Maria Rypa: Jetzt äußert sie sich zu der vermeintlichen Trennung mit Pietro Lombardi

In einer Fragerunde bei Instagram spricht die Deutsch-Polin Klartext. Auf die Frage, ob sie denn nun Single ist, antwortet sie: "Waren nie getrennt. Es gibt Dinge, die nicht immer gleich mit unserer Beziehung zu tun haben." Die Fans können also durchatmen, zwischen Laura und Pietro scheint alles ok zu sein. Dass die Dinge bei Instagram gepostet hat und damit für Wirbel gesorgt hat, bereut die Beauty nicht. "Manchmal handelt man schneller, als man sollte. Jeder von uns kennt es und auch ich bin nur einfach ein Mensch und kein PR-Monster", schreibt sie. "Trotzdem stehe ich zu meiner Meinung und meinen Postings, es haben sich so viele Sachen bei mir gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen."

Ein bitterer Beigeschmack bleibt trotzdem und die Frage: Was hat Laura bloß so aufgeregt? Doch diese Antwort bleibt sie ihren Followern schuldig...