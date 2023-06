Laura Müller: "Abartig" - Sie hat die Nase voll!

Laura Müller

Ihre krasse Verwandlung von der Schülerin zum It-Girl

An der Seite von Schlagerlegende Michael Wendler wurde Laura Müller über Nacht zum Star. Heute ist sie nicht nur die Ehefrau eines Promis, sondern auch It-Girl, Influencerin und Playmate in einer Person. Wir zeigen euch ihren kometenhaften Aufstieg von früher bis heute in Bildern.