Laura Müller: Erste Worte nach den Babygerüchten

Laura ist nicht schwanger

Auf Instagram meldet Laura sich nun zu Wort, um die Babygerüchte zu dementieren. "An alle diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür benutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch merken, wann man eine Grenze überschreitet", feuert sie. Sie wolle ihre Privatsphäre schützen und selbst entscheiden, was sie mit ihren Fans teilt.

"Aktuell genieße ich mein Leben in vollen Zügen und bin dennoch immer wieder darüber verwundert, dass mich andere Menschen in Erklärungsnot bringen. Nein, ich bin aktuell nicht schwanger", stellt sie unmissverständlich klar.

