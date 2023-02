Laura Müller: Erstes Babybauch-Foto aufgetaucht!

Laura Müller ist bekannt dafür, auf OnlyFans ihre Abonnenten tief blicken zu lassen. Immer wieder teilt die Frau des Wendlers dort verruchte Aufnahmen ihres nackten Körpers und scheffelt damit ordentlich Kohle. Dass die 22-Jährige auf der Erotik-Plattform nun auch ihren Babybauch vermarkten will, scheint bei einigen Fans gar nicht gut anzukommen. Doch das scheint Michael Wendler und seiner Liebsten egal zu sein, denn nun folgten die ersten Babybauch-Fotos der USA-Auswanderin.

Die Bilder, die RTL nun öffentlich machte, die Laura Müller jetzt mit ihren Only-Fans-Abonnenten teilte, zeigen die hübsche Brünette nun in alter Manier hüllenlos - die Beauty setzt ihre wachsende Körpermitte in verschiedenen Outifts in Szene. Darunter auch Fotos auf denen das Ex-Playboy-Covergirl lediglich in knappem Bikini bekleidet ihren Babybauch in die Kamera hält.

Wer die Fotos jedoch exklusiv auf Laura OnlyFans-Profil sehen will, muss ordentlich blechen. Neben dem Abo kostet der exklusive Content ihre Fans noch einmal etwa 35 Dollar im Monat extra.

