Michael Wendler: Mieser Schwindel? Er wehrt sich gegen die Vorwürfe

Am 30. Mai 2022 soll Michael Wendler in Deutschland vor Gericht erscheinen. Der Verhandlungstermin wurde neu angesetzt, nachdem er am 29. September 2021 nicht vor dem Berliner Kammergericht erschienen war, um in einem Prozess auszusagen. Wie "Bild" nun berichtet, soll der Sänger damals ein Attest vorgelegt haben. Darin stand, dass er aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen darf und somit den Flug nach Deutschland nicht antreten kann.