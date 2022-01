Laura Müller: Nackt-Knaller! Darauf haben ihre "OnlyFans"-Follower sehnsüchtig gewartet

Sex sells - Das weiß auch Laura

Lauras Abonnenten haben schnell verstanden, dass die Ex-Influencerin sie nur an der Nase herumgeführt hat. Statt heißer Videos mit ihrem Micha gibt es auf dem Account Aufnahmen von ihrem Adventskalender. Was für eine bittere Enttäuschung!

Nun scheint das Paar jedoch verzweifelt etwas mehr Geld in die Kasse spülen zu wollen! Deshalb posiert Laura mit einem weißen Badeanzug vor dem Pool. Dabei wird nur ihre halbe Brust bedeckt. "Ich denke, ich ziehe das Teil aus und gehe nackt in den Pool – was meinst du?", schreibt sie dazu. Das gefällt ihren Fans! Mittlerweile hat die 21-Jährige schon über 50 Euro Trinkgeld für ihren Schnappschuss bekommen.

Auf seinem "Telegram"-Kanal weist Michael immer wieder verzweifelt auf seinen "OnlyFans"-Account hin. Wird das Geld etwa langsam knapp? Möglich wäre es, denn mit den beiden will schon lange niemand mehr zusammenarbeiten...

Letzter Ausweg Porno? Laura Müller hat ein unmoralisches Angebot bekommen: