Laura Müller: Schwanger? Babybauch-Foto sorgt für Aufsehen

Ist Laura Müller schwanger?

Dem "OK! Magazin" liegt ein exklusives Foto vor, auf dem eine schwangere Frau in Florida durch den Supermarkt spaziert. Und diese Frau sieht verdächtig nach Laura Müller aus! Haare, Nägel und Sonnenbrille ähneln dem Look, den Lauras Fans von ihr kennen. Bisher hat die Influencerin eine eventuelle Schwangerschaft noch nicht bestätigt. Auch Ehemann Michael hat sich noch nicht dazu geäußert.

Schon seit Wochen heizt das Paar die Gerüchteküche immer wieder an. Nach dem Kauf ihres Grundstücks verriet die 21-Jährige: "Jetzt fängt es erst mal mit dem Grundstück an. Jeder kann sich denken, was dann folgen wird. Ein Nest soll nicht lange alleine bleiben." Ob die beiden tatsächlich Eltern werden, wird sich bestimmt bald zeigen...

