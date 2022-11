Laura Müller: Trauriges Aus! Sie musste eine radikale Entscheidung treffen

"Ja, es gab eine Anfrage. Ich habe diese jedoch abgelehnt", stellte die junge Wendler-Gattin jetzt klar. Mit anderen Worten: Statt vorübergehend in den quotenträchtigen Fernsehknast zu ziehen, entscheidet Laura sich für lebenslänglich im Ehe-Gefängnis ihres arbeitslosen Schwurbler-Gatten. Denn Fakt ist: Der einstige Schlager-Star kann und will bis auf Weiteres nicht nach Deutschland einreisen. Das Risiko, dort wegen seiner immensen Steuerschulden verhaftet zu werden, ist ihm zu groß. Laura allein in die Heimat reisen lassen? Dagegen sträuben sich offenbar beide.

Auf Telegram äußerte sich auch der Wendler zum TV-Angebot für seine Frau: "Ich denke, das sind immer so Testläufe, um zu sehen, wie wir finanziell aufgestellt sind, ob wir überhaupt noch genug Geld haben, um zu leben", meldete er sich per Sprachnachricht. "Meiner Meinung nach wollte man von Anfang an nur ein Ziel verfolgen, nämlich mich finanziell so weit ausbluten lassen, dass ich dann irgendwann wieder abhängig vom System werde." Überall wittert er Verrat. Und hat wohl auch Laura mittlerweile so tief in seinen Verschwörungssumpf gezogen, dass sie dort für immer feststeckt…